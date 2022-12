Historisches Bauwerk erstmals erlebbar

COSWIG/MZ - Nein, noch ist das Coswiger Schloss nicht saniert und ja, das dauert noch. Trotzdem markiert das Jahr 2022 einen Wendepunkt, was das majestätische Bauwerk anbetrifft. Viele Coswiger und Coswigerinnen haben das gewaltige Gebäude in diesem Jahr erstmals auch von innen sehen können. „Bisher hatte das Schloss ja eher etwas Unnahbares“, sagt Bürgermeister Axel Clauß (parteilos), „wie eine Festung mitten in der Stadt.“