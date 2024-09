Den Wittenberger Marktbrunnen gibt es in mehrfacher Ausführung aus den Jahrhunderten. Wo große Teilen wie Säulen, Seitenteile und Giebelaufsätze zu finden sind.

Historischer Marktbrunnen in Wittenberg: Wo ist das Original?

Wittenberg/MZ. - Sehr bunt steht er seit 2017 auf dem Wittenberger Markt, der Nachbau des historischen Marktbrunnens. Für manchen mag der Anblick gewöhnungsbedürftig sein. Doch kommt dieses Äußere, so Mario Titze vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege in Halle, dem Originalbauwerk von 1617 weitgehend nahe. Der Aufbau entspricht den Vorgänger-Bauwerken, bei der Farbgebung hat man sich an anderen Brunnenwerken aus dem 17. Jahrhundert orientiert.