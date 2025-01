In Klieken wird zur traditionellen besonderen Märchenaufführung eingeladen. Wann das Stück aufgeführt wird und wer alles kommen kann.

Highlight in Coswig

Kieken/MZ. - In der Ein-Stein-Grundschule im Coswiger Ortsteil Klieken ist es zu einer liebgewonnenen Tradition geworden, sich bei den Schülern der 1. bis 4. Klassen zum Ende des 1. Halbjahres für den gezeigten Fleiß und Einsatz zu bedanken.

Das geschieht mithilfe einer Theateraufführung. Am kommenden Mittwoch, 22. Januar, ist es wieder so weit. Das Eltern-Erzieher-Lehrermärchen steht auf dem Programm und wird – wie in den meisten vergangenen Jahren üblich – für eine „ausverkaufte“ Turnhalle sorgen. Dieses Jahr wird das Stück „Affentanz und Urwaldzauber“ angekündigt.

Wenig Zeit zum Proben

Mehr als 20 Eltern, Lehrerinnen und Erzieherinnen proben derzeit dafür. „Dieses Jahr haben wir nur drei Wochen, um alles einzustudieren“, sagt Felicitas Naumann. Die Pädagogische Mitarbeiterin hält für das Projekt die Fäden in der Hand und führt sozusagen Regie. Die kurze Vorbereitungszeit begründet sie mit den Ferienterminen.

In dem Stück erscheint eine perfektionistische Professorin mit ihrem Team im Urwald und möchte aus dem naturbelassenen Landstrich eine Art genormte Baumschule machen. Dafür geht sie mit Maßband und Schablone vor und entscheidet, was der Norm entspricht und was nicht. „Die Kinder, die im Urwald leben, sehen dem Ganzen aber nicht tatenlos zu und entscheiden sich etwas dagegen zu tun“, verrät Naumann vorab.

Gäste sind willkommen

Im Bühnenstück ginge es darum, dass Einzigartigkeit viel wichtiger und wertvoller sei als bestimmten Schemata zu entsprechen. „Schönheit liegt im Auge des Betrachters und man muss nicht perfekt sein, um gut zu sein“, sagt Naumann. Die Aufführung ist offen für alle Interessierten und beginnt um 17 Uhr.