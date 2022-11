In Bad Schmiedeberg wird ein Soldatendenkmal saniert. Ist das legitim oder verharmlosen solche Erinnerungsorte den Krieg? Es gibt verschiedene Meinungen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Debatte ist nicht neu. Sie fällt aber in eine Zeit, in der der russische Angriffskrieg in der Ukraine nach wie vor täglich erschütternd deutlich macht, welche furchtbaren, grausamen Folgen militärische Auseinandersetzungen haben.