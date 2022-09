Hausbrand, Funkenflug und Personen retten - die Jugendfeuerwehren aus Gräfenhainichen sind einsatzbereit

Die Jugendfeuerwehren der Stadt Gräfenhainichen erleben einen Berufsfeuerwehrtag mit vielen Einsätzen. Was alles dazu gehört.

Zschornewitz/MZ - Es hatte eigentlich ein Wochenende in Ferropolis werden sollen. In einer großen Halle unter Baggern. Doch die Wetterprognosen ließen die Veranstalter vorsichtig sein. Mit dem Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehren der Stadt Gräfenhainichen wollten sie bei Gewitterwarnungen und Kälte kein Risiko eingehen. Kurzerhand verlegten sie den Aktionsort nach Zschornewitz. Hier zogen die Mädchen und Jungen ins Gerätehaus. Das Programm, das ein Höhepunkt in ihrer Ausbildung ist, absolvierten sie natürlich trotzdem.