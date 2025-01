Wittenberg/MZ. - Der Neujahrsempfang der Stadt Wittenberg am Freitagabend stand unter dem Eindruck des Gedenkens an die Opfer des Anschlags in Magdeburg. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erinnerte an die schwierige Zeit vor dem Jahreswechsel. Er sei an dem Abend mit dem Verfassen einer hoffnungsvollen Rede für die Neujahrsansprache beschäftigt gewesen, als „drei Minuten das Leben gedreht haben“. So verheerend die Tat auch gewesen sei – „wir werden es trotzdem schaffen“, rief Haseloff in den Raum. Es sei wichtig, dass eine Stadtgesellschaft trotzdem einen Neujahresempfang feiere, den Blick nach vorne richte und trotz all der Probleme Zuversicht aus dem Zusammenhalt schöpfe. Auch Probleme, die die Stadt unmittelbar betreffen, sprach Haseloff an. Darunter die wirtschaftlichen Sorgen von SKW Piesteritz. „Es ist wichtig, an dieser Stelle zu kämpfen“, betonte er. „Wenn wir diesen riesigen Tanker nicht bewegen, bekommen wir Probleme.“ Es gehe um den Erhalt des Industriestandorts.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.