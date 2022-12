Haltestelle mit separater Spur eröffnet

Der Landkreis investiert gemeinsam mit der Stadt Coswig mehr als 500.000 Euro in eine neue Bushaltestelle. Was alles neu entstanden ist.

COSWIG/MZ - Die Ehre der sogenannten Jungfernfahrt – auf separater Spur – hatte Buslinie 354 von Coswig nach Straach. „Via Möllensdorf“, wie es im Fachjargon heißt. Gestern, um genau 13.31 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit war es soweit: Die neue Bushaltestelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Coswig wurde sozusagen an den fließenden Verkehr angeschlossen und in Betrieb genommen. Dem letzten Hindernis – einem großen roten und dem Anlass entsprechend feierlich anmutenden Band, welches das neue Wartehäuschen kurz zuvor noch versperrt hatte – entschärften Landrat Christian Tylsch (CDU) und Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) mit dem symbolischen Scherenschnitt gemeinsam.