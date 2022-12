Haltestelle in Coswig wird dank 500.000-Euro-Investition sicherer

Coswig/MZ - Die Ehre der sogenannten Jungfernfahrt – auf separater Spur – hatte Buslinie 354 von Coswig nach Straach. „Via Möllensdorf“, wie es im Fachjargon heißt. Gestern, um genau 13.31 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit war es soweit: Die neue Bushaltestelle in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Coswig wurde sozusagen an den fließenden Verkehr angeschlossen und in Betrieb genommen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.