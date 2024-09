Wittenberg/MZ. - Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen haben ein mittleres Beben in der Bundesrepublik ausgelöst. Eine als rechtsextrem eingestufte AfD erhält mehr als 30 Prozent der Stimmen, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das so neu ist, dass von einem ausgefeilten Programm nicht die Rede sein kann, sondern eher von einer „Wundertüte“, kommt locker über zehn Prozent, in Sachsen sogar auf 15,8 Prozent. Die Parteien der Berliner Ampelregierung sind knapp oder gar nicht mehr in den beiden Landtagen vertreten. Die Konsequenzen dieses Wahlsonntags sind noch nicht abzusehen, wie stabile Regierungen zustande kommen sollen ebenso.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.