Großer Krach am Nikolaustag in Gräfenhainichen

Die Stimmung unter den Jungen und Mädchen von Gräfenhainichener "Hort Kinderspaß" ist am Freitag ausgelassen.

Gräfenhainichen/MZ. - Ausgelassener hätte die Stimmung nicht sein können. Schon auf der Straße am Gräfenhainichener Sportforum ist das Geschrei am Freitag zu hören. Passend zum Nikolaustag erleben mehr als 130 Jungen und Mädchen vom „Hort Kinderspaß“ an der Johann-Gutenberg-Grundschule ihre alljährliche Weihnachtsfeier.

Kindershow als Highlight

Dabei ist Opa Krauses Kindershow das große Highlight. Eine Stunde lang verzaubern die Mitarbeiter des Leipziger Unternehmens „Perays-Magic-Show“ im Saal des Sportforums die Gäste und sorgen mit vielen Mitmach-Aktionen für großen Krach und Jubel im Zuschauerrund. „Den Saal stellt Dirk Möser uns jedes Jahr kostenfrei zur Verfügung“, berichtet Hortleiterin Sabine Schulze und bedankt sich dafür.

Anschließend feiern die Kinder bei Punsch und Gebäck in sieben einzelnen Gruppenräumen der Einrichtung weiter. Dort bereiten die Mitglieder des Elternrats alles perfekt vor, während die Kinder über Opa Krause staunen. „Die Eltern waren sehr fleißig und haben uns riesig unterstützt“, sagt Schulze.

Gruppengeschenke zum Abschluss

Besonders gefreut haben sich die Kinder über Gruppengeschenke. Unter anderem gab es große Kisten mit neuen Legobausteinen. Die Weihnachtsfeier sei schon Tage vorher das Gesprächsthema unter den Schülern der ersten bis vierten Klassen, berichtet Schulze.