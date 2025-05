Beim Verein Heimatbewegen in Ballenstedt bauen Kinder Seifenkisten. Möbeltischler Karsten Reichert leitet sie an - und kommt ins Staunen.

40 Kilo schwer, 40 km/h schnell: Wo die Skøl-Maschine an den Start geht

In Ballenstedt werden Seifenkisten gebaut

Ballenstedt/MZ. - In der kleinen Werkstatt auf Gut Ziegenberg in Ballenstedt riecht es nach Holz. Conny pustet ein paar Späne vom Tisch. Der Zwölfjährige hat eine Holzplatte zurechtgesägt, die in einer Seifenkiste verbaut werden soll. Nicht irgendeine Seifenkiste. Es ist die Skøl-Maschine.