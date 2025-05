Im Rahmen eines Projekts nahmen junge Denkmalschützer jetzt das Haus Rahnestraße 17 in Zeitz genau in Augenschein. Und sie haben Ideen, was daraus werden könnte.

Mit vielen Fotos: Ein Haus wie aus dem Märchen? Was Jugendliche in der Rahnestraße 17 in Zeitz entdecken

Henrike Günther und Max Lukas Reiß arbeiteten mit am Raumbuch für das Haus Rahnestraße 17 in Zeitz. Dabei faszinierte sie nicht nur längst verblasste Deckenmalerei in dem historischen Gebäude.

Zeitz/MZ. - Verblasste Malereien, Keramik in einem Deckenhohlraum, schräge Fußböden – all das und noch einiges mehr sahen und entdeckten Henrike Günther und Max Lukas Reiß jetzt im Haus Nummer 17 in der Zeitzer Rahnestraße. Die 18-jährige Leipzigerin und der 19-jährige Schneeberger absolvieren derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege. Gemeinsam mit rund 30 weiteren FSJlern weilten sie im Rahmen eines Projektcamps in Zeitz. Mehrere Gruppen waren an verschiedenen Orten in der Stadt im Einsatz.