Jens Täuber (r.) übergibt die Spendenmappe mit dem gesammelten Geld an seinen Freund André Ehrig, dessen Haus am 23. August abgebrannt ist.

Zschornewitz/MZ - Es war am Abend des 23. August dieses Jahres, als die Feuerwehren der Stadt Gräfenhainichen zu einem Dachstuhlbrand in Zschornewitz alarmiert wurden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Haus in der Straße des Friedens bereits komplett in Flammen. Starker Qualm stieg aus dem Dach. Die Flammen loderten und „fraßen“ das gesamte Haus förmlich auf.