250.000 Euro Schaden und ein zweiter Alarm in Wittenberg Einfamilienhaus brennt in Zschornewitz

Aus ungeklärter Ursache gerät ein Haus in Zschornewitz in Brand. Wie die Feuerwehr vorgeht, wie hoch der Schaden geschätzt wird und was es mit einem Alarm in Wittenberg auf sich hat.