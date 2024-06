Verbandsgericht bestätigt Spielwiederholung. Damit hat der VfB wieder eine Chance zum Klassenerhalt. Es werden neun Punkte in einer englischen Woche benötigt.

Kicker in der Heide glauben wieder an das Wunder

Jessen hat in Gräfenhainichen den Landesligaaufstieg gefeiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der VfB Gräfenhainichen steht in der Fußball-Landesliga vor den Tagen der Entscheidung. In einer englischen Woche müssen neun Punkte her.