Zwei mutmaßliche Diebe sollen in Gräfenhainichen Waren im Wert von 900 Euro gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Wittenberg/Gräfenhainichen/MZ. - Die Wittenberger Polizei sucht fast ein halbes Jahr nach der Tat mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei Verdächtigen, die in den Nachmittags- und Abendstunden des 5. und 6. Februars im großen Stil Ladendiebstähle in Gräfenhainichen begangen haben sollen. Den Angaben zufolge sollen aus einer Rewe-Filiale in der Heidestadt Waren im Gesamtwert von etwa 900 Euro gestohlen worden sein.

Dieser Mann wird gesucht. (Foto: Polizei)

Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl haben seitdem offenkundig nicht zur Identifizierung der Männer führen können. Nähere Personenbeschreibungen oder Details zum Vorgehen der Verdächtigen gab es von der Polizei nicht.

Den sucht die Polizei auch. (Foto: Polizei)

Hinweise zu den Tathandlungen sowie den beiden Tätern an die Polizei persönlich, bzw. telefonisch unter (03491) 4690 oder per E-Mail an [email protected]