Gräfenhainichen/MZ - Am 23. Juli gegen 5 Uhr wurde auf einem Grundstück in der Straße Am Anger in Gräfenhainichen der Brand eines Holzbalkenstapels von einer aufmerksamen Bürgerin festgestellt.

Wie die Polizei informiert konnte die Feuerwehr das Feuer zeitnah löschen. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen schien, wurde zur Feststellung der Brandursache ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 57-jährige Grundstückbesitzer schätzte den Sachschaden auf 500 Euro.