Ein Mann fährt in Gräfenhainichen gegen ein Auto und fährt einfach weiter. Eine Zeugin konnte der Polizei jedoch helfen, den 83-Jährigen ausfindig zu machen.

Ein Mann begeht Fahrerflucht in Gräfenhainichen.

Gräfenhainichen/MZ - Ein zunächst unbekannter Opel-Fahrer befuhr am 24. Juni um 18.30 Uhr in Gräfenhainichen die Pfortenstraße in Richtung Wittenberger Straße.

In Höhe des dortigen Lokals fuhr er mit seinem rechten Außenspiegel gegen einen parkenden Mercedes-Benz, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Anschließend habe er den Unfallort unerlaubt verlassen. Durch eine aufmerksame Zeugin, welche den Unfall beobachtete, konnte der Fahrer umgehend bekannt gemacht werden. Er gab an, zwar einen Zusammenstoß bemerkt zu haben, war jedoch der Meinung, keinen großen Schaden verursacht zu haben. Gegen den 83-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.