Im Kemberg ist ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Was genau passiert ist.

Glück im Unglück: Mann kommt in kemberg von der Straße ab

Kemberg/MZ - Ein Autofahre, der am Donnerstag in Kemberg unterwegs war, hatte Glück im Unglück.

Am 14. September befuhr der 56-jährige Fahrer eines VW um 16.17 Uhr in Kemberg die Burgstraße in Richtung Markt, als er plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen.

Das Verkehrszeichen wurde vollständig verbogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.