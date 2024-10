Wittenberg/MZ - Am Sonntagnachmittag, den 6. Oktober musste ein Zug nahe Wittenberg eine Schnellbremsung einleiten, weil Lokführer eine Person im Gleisbereich erkannte.

Gegen 17:25 Uhr hielt sich ein Mann auf der Bahnstrecke Wittenberg- Berlin im Bereich Zahna in den Gleisen auf. Der Triebfahrzeugführer leitete bei Erkennen eine Schnellbremsung ein und erfasste den Mann glücklicherweise nicht. Die Strecke wurde umgehend für den Zugverkehr gesperrt.

Ein im Zug befindlicher Polizeibeamter der Landespolizei holte den Mann aus dem Gleis und verbrachte ihn in den Zug. Beim nächsten Halt in Luckenwalde wurde der 55-Jährige unversehrt an eine Streife der Landespolizei übergeben. Durch die Gleissperrung kam es bei 8 Zügen zu insgesamt 259 Minuten Verspätung.