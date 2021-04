Gesamtschule in Oranienbaum im Roboterwettbewerb

Wettbewerb läuft am 23. April als Stream im Internet.

Oranienbaum - Ein Team der Gesamtschule im Gartenreich (GiG) nimmt am Freitag zum zweiten Mal an der „First Lego League Challenge“ teil. Wie Susanne Liebmann, die dem Vorstand der Genossenschaft angehört, informiert, ist der Wettbewerb der Hochschule Merseburg wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt worden. Die Mannschaften sind von 8 bis 12.30 Uhr online und während eines Live-Streams zu erleben.

Für den Auftritt hat sich die Crew der GiG während des gesamten Schuljahrs in einer Arbeitsgemeinschaft in der Schule gewappnet. Die Betreuung liegt in den Händen von Andreas Spielau, dem IT-Partner der GiG, und Enrico Bansemer, einem Vorstandskollegen von Susanne Liebmann. Der Förderverein der Oranienbaumer Bildungseinrichtung hat die Teilnahmegebühr und die Ausstattung übernommen.

Die First Lego League Challenge ist ein Forschungs- und Roboterwettbewerb für Schüler im Alter zwischen neun und 16 Jahren, der den Spaß an Technik und Wissenschaft mit der Atmosphäre eines Sportevents kombiniert. Die Ziele bestehen darin, den Teilnehmern den Zugang zu naturwissenschaftlichen Fächern zu erleichtern und frühzeitig ihre Motivation zu wecken, einen Ingenieur- oder IT-Beruf zu erlernen. (mz/Andreas Behling)