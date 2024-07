In der Gesamtschule im Gartenreich wird in den Ferien an den Projekten „Grünes Klassenzimmer“ und Küchenzeilen für den Hauswirtschaftsunterricht gebaut.

Oranienbaum/MZ. - An der Oranienbaumer Gesamtschule im Gartenreich (GiG) werden in diesen Sommerferien zwei umfangreichere Projekte mit großem Einsatz vorangetrieben. Im Außenbereich nimmt das sogenannte „Grüne Klassenzimmer“ zunehmend Gestalt an. Wie Verwaltungsleiterin Caroline Drefs informierte, soll der Komplex am östlichen Rand der Weststraße zum Sommerfest der Schule seiner Bestimmung übergeben werden.