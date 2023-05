Die Resonanz bei der Regio-Pedale und bei den Vereinen, sich auf der Schlosswiese in Wittenberg zu präsentieren, ist gering. Doch wer dabei ist, hat Spaß.

Sporterlebnistage in Wittenberg

Minis und Maxis gingen an den Start beim Kinderradrennen an der Wittenberger Schlosskirche.

Wittenberg/MZ - Mit der Regio-Pedale starteten die Sporterlebnistage, organisiert vom Kreissportbund Wittenberg, am Sonnabend in den zweiten Teil des sportlichen Wochenendes, welches von Freitag an abwechslungsreich mit verschiedenen Höhepunkten geplant war.

„Schön, dass Sie alle erschienen sind“, freute sich KSB-Präsidentin Katharina Louzek und wusste angesichts der bunten Mischung von Sport- und Cityrädern, mit und ohne Motor-Unterstützung, etwaige Befürchtungen zu dämpfen. „Wir fahren ganz gemütlich und lassen niemanden zurück“, versicherte Louzek.

Unter diesen Voraussetzungen und auch dank der meist ebenen Strecke durch die Elbaue meisterten auch die Dame im Handbike, die junge Familie mit Fahrradanhänger für den Nachwuchs und der junge Mann mit dem behindertengerechten Dreirad die Strecke bravourös. Nach der Querung der Elbbrücken führte die Route entlang der Deichanlagen von Pratau nach Dabrun und dann weiter auf den Sportplatz nach Rackith. Hier empfing der VfB Rackith alle Teilnehmer mit einem Trompetensolo des 15-jährigen Johannes Schwanbeck, der die Radler mit einem vielseitigen Potpourri bekannter Filmmusiken begeisterte. Fleißig helfende Rackither waren zur Stelle, um den Teilnehmern der 23. Regio-Pedale einen Imbiss und Getränke zur Stärkung anzubieten.

Kleines Starterfeld

Die Pause wurde vor allem genutzt, um sich auszutauschen. Viele der rund 40 Teilnehmer kannten sich und waren bereits mehrfach bei der Ausfahrt dabei. Einige wenige dagegen waren, wie auch Louzek, zum ersten Mal mit. Erinnerungen wurden geteilt über frühere Fahrten, zum Beispiel nach Bergwitz oder nach Elster, in jedem Fall aber mit wesentlich mehr Teilnehmern. Bis zu 300 Radfahrer und mehr wären schon dabei gewesen, wussten erfahrene Teilnehmer zu berichten.

Dem Erleben der Tour tat dies jedoch keinen Abbruch. So blieb mehr Zeit, den Blick auch mal nach rechts und links über die Auenlandschaft oder bei der Rundfahrt durch das beschauliche Rackith auch mal auf die Höfe zu werfen und auch beim Rückweg über Wachsdorf die ländliche Idylle zu entdecken.

Zur Rast trafen sich die Teilnehmer der Regio Pedale auf dem Sportplatz in Rackith. (Foto: Dürr)

Zurück an der Schlosswiese, nutzte ein Teil der Radfahrer die Gelegenheit, eine Pause vor dem am Abend startenden Nachtlauf einzulegen, während der Rest in den Trubel auf der Wiese mit Live-Musik, Verpflegung sowie weiteren Programmpunkten eintauchte. Parallel zu dem Cross-Radrennen für Kinder – hier konnte im Vergleich zu drei Startern im Vorjahr mit mehr als zehn Kindern eine erfreuliche Steigerung verbucht werden – und dem Kinderlauf durch den Park stellten sich Vereine des KSB vor.

Leider ist es mit dem MSC Lutherstadt Wittenberg und dem FC Grün-Weiß Piesteritz nur zwei Vereinen gelungen, diese Gelegenheit auf der Schlosswiese zu nutzen. Christian Ellert, beim KSB als Referent für Bildung und Veranstaltungen zuständig, hatte für diesen Programmpunkt die Fäden in der Hand. Eine eindeutige Erklärung konnte er für die geringe Beteiligung nicht nennen. „Von den wenigen Vereinen, die anfangs zugesagt hatten, kamen kurzfristig doch noch Absagen“. Selbst Fußballer René Tretschok hatte sich nach Aussage von Ellert kurzfristig entschuldigt.

An Rallye-Autos interessiert

Dafür konnten die beiden Vereine, die vor Ort waren, sich über viele interessierte Gäste freuen. Der Rallye-Verein stellte sich mit drei Fahrzeugen seiner Clubteams vor, von denen besonders der Trabant und der Wartburg reges Interesse fanden. Aber auch der BMW zog faszinierte Blicke, vorzugsweise der Jugend, auf sich. Gespräche wurden geführt und der Nachwuchs nutzte die Gelegenheit zum Probesitzen im Rallyeauto. Am Ende musste Ralf-Joachim Ziegler, der Pilot des Wartburgs, auch noch die Motorhaube lüften, um den Wissensdurst der „Großen“ zu stillen.

Kleine und große Fußballer trainierten mit viel Spaß an der Torwand des FC Grün-Weiß. (Foto: Dürr)

Vor der Torwand des FC Grün-Weiß Piesteritz dagegen entspann sich ein sportlicher Wettkampf zwischen den Generationen. Anfangs war zwar nur bei den Kindern der Ehrgeiz geweckt, jedoch so mancher Papa fühlte sich angesichts des Erfolges vom Filius angespornt, selbst anzutreten und sein Glück zu versuchen. Mathias Weber, Jugendtrainer des Fußballvereins, nutzte die Gelegenheit auch gleich, um nach neuen Talenten Ausschau zu halten. Außerdem hatte er neben dem eventuell unglücklichen Termin während der Ferien, noch dazu über das Brückentagswochenende, eine weitere Erklärung für die geringe Beteiligung: Es ist Pokalspielwochenende, viele Mannschaften sind im Spielbetrieb verpflichtet. „Wir haben richtig Glück“, meinte er froh. „Wir haben es ins Pokalfinale geschafft, aber das Spiel ist erst morgen.“