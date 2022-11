Geplantes Wohngebiet in Wittenberg wirft Fragen auf

Der Bebauungsplan zu „Katharinas Gärten“ beschäftigt Anwohner. Stadt sieht Fragen aus Einwohnerfragestunde als geklärt an. Worum es dabei geht.

Wittenberg/MZ - Für die Wittenberger Stadtverwaltung ist die Frage, ob rechtzeitig zu der Sondersitzung des Bauausschusses am 25. Juli eingeladen worden war, abschließend beantwortet. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die entsprechende Ausgabe des Amtsblatts „Neue Brücke“ in der Kirchhofstraße nicht zugestellt worden sei, sagte vor wenigen Tagen auf MZ-Anfrage Stadt-Sprecherin Karina Austermann. Ein Anwohner hatte zuvor wie berichtet erklärt, das Amtsblatt nicht erhalten zu haben; er habe deshalb nicht an der Sondersitzung teilnehmen können, kritisierte er.