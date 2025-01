Wittenberg/MZ - Am 13. Januar wurde der Polizei angezeigt, dass eine 86-jährige Wittenbergerin Opfer eines Betrugs durch einen vermeintlichen Polizisten wurde.

Nach Angaben der Geschädigten erhielt sie am 9. Januar einen Anruf einer unbekannten Person, welcher sich als Hauptkommissar Brandis von der Kriminalpolizei in Wittenberg vorstellte. Der Dame wurde dabei vorgegaukelt, dass sich auf ihrem Bankkonto vermutlich Falschgeld befindet und man das überprüfen müsste. Als die Geschädigte Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen des falschen Polizisten äußerte, konnte dieser diese ganz geschickt ausräumen. In der weiteren Folge wurde das geforderte Geld im unteren fünfstelligen Bereich von der Geschädigten an einem vorgegebenen Ort hinterlegt.

Informationen und auch Hinweise zu verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de

Die Polizei weist wiederholt eindringlich daraufhin, dass sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände einfordern, um sie zu prüfen oder vor angeblichen Einbrechern zu sichern:" „Bei derartigen Forderungen kann man immer von einem Betrug ausgehen!“