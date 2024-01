Windkraftanlagen und die Ausweisung von Vorranggebieten für solche Installationen sind 2023 in aller Munde. Besonders in Coswig formiert sich öffentlicher Widerstand.

Verschiedene Aktionen des neu gegründeten Vereins „Gegenwind Fläming“ sorgen in Coswig für Aufmerksamkeit.

COSWIG/MZ. - In Coswig sind im vergangenen Jahr Windkraftanlagen das all umfassende Thema und sie werden es aller Voraussicht nach auch im Wahljahr 2024 bleiben. Nachdem die Unterlagen und Planungen zur Ausweisung von Windkraft-Vorranggebieten, die die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (RPG) erarbeitet hat, auch den Einwohnern Coswigs bekannt werden, regt sich hauptsächlich in den 15 ländlichen Ortsteilen im Fläming immer mehr Widerstand. Aus gemeinsamem Interesse heraus wird der Verein „Gegenwind Fläming“ gegründet.