Wörlitz/MZ. - Axel Höhling ist in Wörlitz geboren und in Sichtweite zur Synagoge aufgewachsen, zumindest bis die Familie 1956 innerhalb der Parkstadt umzog. Seine Mutter Brunhild Höhling habe in ihren beiden Söhnen früh das Interesse an Regionalgeschichte geweckt. Dazu gehörte die Erinnerung an die Toleranzpolitik von Fürst Franz, mit dessen Unterstützung 1790 auch die örtliche Synagoge errichtet wurde. Inzwischen ist Axel Höhling 76 Jahre alt und engagiert in der Ehrenamtsinitiative „Toleranz mit Franz“. Unter diesem neuen Namen wurde am Samstag die Saison auf dem Toleranzweg eröffnet: in der Synagoge.

