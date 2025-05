Seit dem schweren Unfall am Mittwoch, 30. April, bei dem auf der A9 geht auf dem Streckenabschnitt nichts mehr. Freitagmittag laufen noch Bergungsarbeiten.

Geduldsspiel - Sperrung zwischen Anschlussstellen Köselitz und Coswig dauert bis in den späten Abend

Am 30. April kollidierten auf der A9 bei Köselitz gegen 12.10 Uhr frontal zwei Sattelzüge.

Coswig/MZ. - Die A9 bei Köselitz bleibt zwischen den Anschlussstellen Köselitz und Coswig weiter voll gesperrt. Eine genaue Zeit der Freigabe wollte am Freitagnachmittag keiner mehr nennen. Frühestens gegen 22 Uhr soll es soweit sein.

Zwei Tage zuvor, am Mittwoch, 30. April, waren dort im Baustellenbereich zwei Sattelzüge frontal zusammengestoßen. Die Fahrer wurden schwerverletzt mit Hubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-jährige Fahrer eines Volvo im Baustellenbereich rechts von der Fahrbahn abgekommen, hatte gegengelenkt und war dann mit vorläufig aufgebauten mobilen Schutzplanke im Baustellenbereich kollidiert. Diese wurde dadurch in den Gegenverkehr geschoben, dort kollidierte der Volvo-Lkw mit einer Iveco-Sattelzugmaschine.

Die Bergungsarbeiten gestaltete sich schwierg, weil einer der Lkw mit Gas betrieben und der Tank beschädigt worden war.