Gebühren der Stadtbibliothek Wittenberg: Sie steigen und sie fallen

Die Hauptstelle der Wittenberger Stadtbibliothek in der Schloss-Straße wird derzeit noch saniert, doch bald soll Einzug sein.

Wittenberg/MZ - Noch ist das schicke neue Haus in der Schloss-Straße gar nicht fertig, die entsprechenden Vorschriften für die Nutzung der Stadtbibliothek aber liegen bereits vor. Satzung und Gebührensatzung sollen demnach am 1. Juni durch den Stadtrat beschlossen werden. Begründet wird die Neufassung, die auch für die Zweigstellen gelten wird, mit dem sich verändernden Selbstverständnis und Angebot von Bibliotheken in der heutigen Zeit.