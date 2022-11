Gastronomie in der Region Wittenberg Restaurant "von Bora" im Lutherhof: Darum treten acht Küchenteams gegeneinander an

Auftakt zum regionalen Kochwettbewerb, der in der Krise für die Gastronomie in der Region Wittenberg noch wichtiger ist als ohnehin: „Wir sind am Ball“, versichert Initiator Thomas Wolffgang. Welche Teams den Wettbewerb bestreiten und welchen Weg die Menüs später gehen.