Preise für Gas in Wittenberg steigen

Wittenberg/MZ - Ein Wechsel in stürmischen Zeiten: Die Unternehmensgruppe der Stadtwerke Wittenberg hat einen neuen Chef. Andreas Reinhardt wird am heutigen 1. September Alleingeschäftsführer. Sein Vorgänger Hans-Joachim Herrmann, der über 30 Jahre im Dienst war und das Unternehmen mit rund 100 Millionen Euro Jahresumsatz maßgeblich aufgebaut und etabliert hat, geht in den Ruhestand.