Schüler vom Gymnasium „Philanthropinum“ nehmen an „Young Artists in Gartenreich“ teil. Angeleitet werden sie von dem bekannten Künstler Hans-Christoph Rackwitz. Worum es geht.

Der Künstler Hans-Christoph Rackwitz ist diesmal Partner der Gartenreichfreundesgesellschaft in deren Jugendprojekt „Young Artists in Gartenreich“. 14 Schülerinnen und Schüler vom Dessauer Philanthropinum nehmen im Wörlitzer „Eichenkranz“ daran teil.

Wörlitz/MZ. - 2011 hat der bekannte Maler, Zeichner und Grafiker Hans-Christoph Rackwitz dem Palmensaal von Schloss Wörlitz ein historisches Kleinod zurückgegeben. Damals rekonstruierte er dort die Granatapfelhecke, hineingemalt ins Himmelblau. 13 Jahre später steht der Mann mit dem langen weißen Haar unweit des Schlosses, in dem die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz ihm schon eine Kabinettausstellung gewidmet hat, im Billardzimmer des historischen Gasthofs „Zum Eichenkranz“. Vor ihm sitzen 14 Schülerinnen und Schüler des Dessauer Gymnasiums „Philanthropinum“. Die Neunt- bis Elftklässler nehmen an dem Projekt „Young Artists in Gartenreich“, einer Initiative der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs, teil.