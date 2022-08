Gänsehautfeeling in der Wittenberger Stadthalle

Die Männer, die 1982 sensationell den Aufstieg in die DDR-Oberliga schafften, werden in der voll besetzten Stadthalle gefeiert.

Wittenberg/MZ - „Ein tolles Event“, sagt Olaf Rodewald. Der Chef vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz ist begeistert, was die Handball-Abteilung auf die Beine gestellt hat. Es gibt schon vor dem Anpfiff Gänsehautmomenten. Die Zuschauer feiern euphorisch die Aufstiegshelden von 1982. Eine Betriebssportgemeinschaft tritt in der DDR-Oberliga an! „Wir haben davon jahrelang geträumt“, gesteht Bernd Rohmann, der in der vergangenen Saison als Spielertrainer der dritten Mannschaft in der Partie gegen Radis II auf der Platte steht.