Seit Wochen ohne Verbindung: Anwohner von Mark Schmelz in der Dübener Heide kämpfen nach einem Unfall mit Telefon- und Internetausfall – und mit der Geduld ihres Netzanbieters.

Der zerstörte Telefonmast an der B 2: Seit dem Unfall am 24. September warten die Anwohner von Mark Schmelz vergeblich auf eine Reparatur.

Mark Schmelz/MZ. - Idyllisch gelegen, direkt vor den Toren der Dübener Heide,scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Doch seit nunmehr drei Wochen herrscht „Funkstille“ in Mark Schmelz, einer Siedlung an der B 2 zwischen Kemberg und Eisenhammer. Sie ist auch das Zuhause des Ehepaares Birgit und Jürgen Lehmann. Seit einem Unfall auf der Bundesstraße, bei dem Ende September ein Telefonmast zerstört wurde, sind die Anwohner nahezuvollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Bedeutet: Kein Internet – und auch kein Festnetz.