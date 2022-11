Fuhrunternehmen eröffnet Büro Kein gewöhnlicher Standort: Heide-Taxi zieht in Gräfenhainichener Innenstadt

Das Heide-Taxi hat auf dem Boulevard in Gräfenhainichen ein Büro eröffnet. Was dahintersteckt und welche Rolle der Leerstand in der Innenstadt spielt.