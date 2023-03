Helmtrud Ziska wandelt in der Ankündigung einer großen Putzaktion in Coswig auf lyrischen Spuren. Was die Seniorin antreibt.

Coswig/MZ - Obwohl – oder eben gerade weil – ihr diese ganze Sache so am Herzen liegt, hat Helmtrud Ziska dieses Mal sogar gedichtet. In Anlehnung an Johann Wolfgang Goethe und eines der bekanntesten Werke des großen deutschen Dichters lädt sie am Sonnabend 25. März zum (Vor-) Osterspaziergang ein. Und so ist es bei Ziska nicht wie im Original „des Frühlings holder belebender Blick“ sondern „des Bürgers helfende Hand“, die „Plätze und Auen vom Schmutz befreien“ und den Frühling einläuten.