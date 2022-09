In Wittenberg West ist ein von der Familie Krosch-Kummetz gestiftetes Friedhofstor eingebaut worden.

Gisela und Klaus-Jürgen Kummetz, hier mit Vertretern der Firma aus Gubin, freuen sich über das neue Tor zum Friedhof an der Christuskirche.

Wittenberg/MZ - Der Friedhof an der Christuskirche in Wittenberg West hat ein neues Tor. Sechs Wochen nachdem Gisela und Klaus-Jürgen Kummetz, deren Familie Krosch-Kummetz das Entree initiierte und stiftet, dieses Projekt gegenüber der MZ vorgestellt haben, ist es an diesem Mittwoch von Vertretern der beauftragten Firma aus dem polnischen Gubin vor Ort vollendet worden.