Kunst und Handel: Der Gewerbeverein lädt am 29. September zur 14. Lichternacht in Wittenberg. Was Besucher dort erwartet und wo Bertram Freihube eine Ausstellung eröffnet.

So wird die Lichternacht in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Was machen Künstler im Urlaub? Zum Beispiel auf den Spuren von anderen Künstlern wandeln. Silvia Topanka-Freihube und Bertram Freihube aus Wittenberg haben das in diesem Jahr gemacht und den Angaben zufolge in Südfrankreich Orte aufgesucht, an denen sich auch Vincent van Gogh und Paul Cézanne aufgehalten haben. In Wittenberg erwartete Bertram Freihube dann die Überraschung: Auf der Suche nach neuen Stadtbildern begab er sich auch zur Gartenanlage am Stadtgraben und siehe da: Auf dem dortigen Teich fanden sich Seerosen.