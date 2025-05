Für Mahd auf Fläche in der Salinenstraße von Bad Kösen hat die Stadt eine Erklärung.

Verwunderung in Bad Kösen

Plötzlich gemäht: Die Blühwiese in der Bad Kösener Salinenstraße ist derzeit keine mehr, doch das hat wohl seine Ordnung.

Bad Kösen. - Für Verwunderung hat bei manchem Bad Kösener gesorgt, dass die als Blühwiese angelegte Fläche vor der Kita „Sonnenschein“ in der Salinenstraße gemäht wurde. Doch das Unterfangen hat seinen Sinn, wie die Stadtverwaltung Naumburg auf Nachfrage deutlich macht. Demnach soll die Mahd dafür sorgen, dass sich unerwünschte Pflanzen nicht zu sehr ausbreiten und die im letzten Jahr ausgesäten gewollten Pflanzen mehr Raum und Licht bekommen. Wie diese und eine weitere Fläche unmittelbar am Ortseingang gepflegt würden, passiere in enger Abstimmung mit der Hochschule Anhalt, die das Projekt zusammen mit der Stadt initiiert habe, heißt es dazu aus dem Bereich Tief- und Gartenbau.

Im Forschungsprojekt namens „KompetenzGrün“ sollen Flächen entwickelt werden, die als Vorbilder für eine klimaresiliente und biodiversitätsfördernde grüne Infrastruktur taugen.