Coswig/MZ. - Diese Weihnachtsfeier werden viele Coswiger Senioren so schnell nicht vergessen. Gerade die Theateraufführung sorgt für ausgelassene Stimmung. Das Märchen „Der Froschkönig“ wird von den Pflegekräften der Tagespflege „Seniorenstübchen zur alten Gärtnerei“ modern und frech interpretiert. „Das ist für Erwachsene inszeniert“, berichtet Pflegedienstleiterin Christine Sturm.

Gassenhauer sorgen für Heiterkeit

Das Team der Mitarbeiter sorgt in lustigen und zum Teil aufwendigen Kostümen für viel Heiterkeit, insbesondere weil passend zu der Erzählung des Märchens immer wieder bekannte Gassenhauer, wie beispielsweise „Anton aus Tirol“, „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Küssen verboten“ eingespielt werden. Immer wieder klatschen die Tagesgäste im Takt mit.

Das Märchen ist nur ein Teil der Veranstaltung. Schon in den Morgenstunden werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt 90 Senioren mit Gedichten und Weihnachtsliedern unterhalten. Während am Vormittag Holger Schulze ehrenamtlich am Keyboard begleitet, unterhält die erst zehnjährige Jona Dorn die Senioren während des nachmittäglichen Kaffeetrinkens mit ihrem Keyboardspiel.

Tagesgäste bringen sich selbst ein

Die Tagesgäste bringen sich sogar selbst in die Organisation der Feierlichkeiten ein und bereiten eine große Anzahl an Plätzchen vor. „Die haben wir im Vorfeld gemeinsam mit unseren Gästen gebacken“, sagt Sturm. Eine Weihnachtsfrau, die am Nachmittag kleine Wichtelgeschenke verteilt, rundet die Feierlichkeiten ab.