Angeklagtem ist die Tat nicht nachzuweisen. Er wird am Wittenberger Amtsgericht freigesprochen.

Frau in Wittenberg mit giftiger Flüssigkeit angegriffen

Verhandlung am Amtsgericht

Das Amtsgericht in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Diesmal hat der Mann aus Wittenberg, der gegenwärtig als Obdachloser in einem Haus der Wohnhilfe lebt, Glück gehabt: Er wird bei einer Verhandlung im Amtsgericht am Donnerstag frei gesprochen. Ihm ist nicht nachzuweisen, dass er tatsächlich getan hat, was ihn auf die Anklagebank bringt: eine Frau beleidigt und sie mit einer giftigen Flüssigkeit angegriffen zu haben.