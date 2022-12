Fraktionen wollen mitreden im Laga-Beirat

Wittenberg/MZ - Der Einspruch war absehbar gewesen. Wann immer bei irgendetwas nicht alle mitmachen dürfen, sondern Stellvertreter gefunden werden müssen, taucht sofort diese Frage auf: Was ist repräsentativ, wer ist repräsentativ? So war es auch am Donnerstagabend im Wittenberger Hauptausschuss, als es um die Besetzung des Beirats zur Landesgartenschau 2027 (Laga) ging. Kein großes Ding im Grunde, der Beirat kommt etwa zweimal pro Jahr zusammen und hat lediglich beratende Funktion. Sämtliche Entscheidungen auf dem Weg zu dieser Großveranstaltung bleiben also dort wo sie hingehören, in den politischen Gremien.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.