Förderverein der Grundschule in Oranienbaum kann sein erstes größeres Projekt abschließen. Fläche wird mit Fallschutzmatten ausgestattet. Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt laufen.

Aufgestellt zum Gruppenfoto: Kinder der Oranienbaumer Grundschule und Mitglieder des Fördervereins

Oranienbaum/MZ. - Das war nahezu eine Punktlandung. Im Umfeld des ersten Geburtstages des Fördervereins der Oranienbaumer Grundschule „Henriette Catharina von Oranien“ konnten die Mitglieder das erste große Projekt abschließen. Da geplant war, dass die alte Holzeisenbahn im vorderen Bereich des Schulhofes weichen sollte, stand für das Vorhaben auch der geeignete Platz zur Verfügung.