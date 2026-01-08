Im Ortsteil Horstdorf (Oranienbaum-Wörlitz) hat am Donnerstagvormittag eine Forstmaschine gebrannt. Was bekannt ist.

HORSTDORF/MZ. - Laut Feuerwehr ist es am Donnerstagvormittag im Ortsteil Horstdorf, der zur Stadt Oranienbaum-Wörlitz gehört, zu einem Brand an einer Forstmaschine gekommen. Die Einsatzkräfte wurden um 8.31 Uhr alarmiert.

Beim Eintreffen stand das Fahrerhaus der Maschine bereits in Brand. Die Brandbekämpfung wurde umgehend eingeleitet, dabei kamen mehrere Rohre sowie Schaum zum Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Gegen 11.05 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Alarmiert waren die Feuerwehren aus Vockerode, Horstdorf-Kakau sowie Gohrau-Rehsen-Riesigk. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben von den Einsatzkräften.