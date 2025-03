Wittenberg/MZ. - Die Situation kann sich kaum jemand vorstellen: Als es vor etwa zwei Wochen in einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt brennt, werden auch Einsatzkräfte in Blankenburg alarmiert, eilen zur Wache und wollen so schnell wie möglich ausrücken – können aber nicht. Betrunkene Randalierer hindern sie daran und bedrohen sie. Laut Meldungen von MDR-Sachsen-Anhalt dringen die drei Männer sogar in das Gerätehaus der Feuerwehr ein. Aufgrund dieses Vorfalls treffen die Einsatzkräfte mit 20 Minuten Verspätung am Einsatzort ein. Die MZ hat sich im Kreis Wittenberg umgehört, ob es solche Situationen auch in der Region schon gab.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.