Drehleiter aus Pratau im Einsatz Feuerwehr bekämpft Schornsteinbrand in Bergwitz

Was die Feuerwehren im Landkreis Wittenberg beschäftigt hat: Ein Schornsteinbrand in Bergwitz, ein angeblicher Waldbrand in Möhlau und angebranntes Essen in Kemberg.