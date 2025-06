Der Naschagrten an der Elbe war am Freitagabend gut besucht.

Coswig/MZ. - Das Coswiger Stadtfest am Wochenende hat erneut viele Coswiger und Gäste auf den Klosterhof beziehungsweise an die Elbe und in das Simonetti-Haus gelockt. „Coswig war mal wieder in Bewegung“, zieht Manuela Schulze, im Hauptamt der Stadt Coswig tätig und für Tourismus verantwortlich, ein erstes Fazit. „Ich habe in den drei Tagen viele Eindrücke gewonnen“, sagt sie begeistert, erwähnt aber auch, dass einiges kritisch hinterfragt werden müsse.