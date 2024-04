Pretzsch/MZ. - Der Favorit hat sich souverän durchgesetzt. Der Pretzscher Erik Lutzmann gewinnt am Mittwochabend den A-Lauf der Kreismeisterschaften über 10.000 Meter – Prognosezeit unter 45 Minuten – mit 24 Startern auf dem Sportplatz in Pretzsch. „Angenehme Temperaturen. Es herrscht fast Windstille“, lobt der Champion die äußeren Bedingungen.

Sofort nach dem Start übernimmt der neue Titelträger die Führung bei der 25-Runden-Hatz. Nach vier Runden – also 1.600 m – muss Lutzmann die Bahn wechseln für die ersten Überrundungen. Und so läuft der Mann vor allem ein Rennen gegen die Uhr. Die Zeit für den Sieger bleibt bei 35:48 min stehen.

Raue ist der erste Verfolger

Tobias Trabitz (TSG Wittenberg), der in früheren Läufen dem deutlich jüngeren Konkurrenten oft lange Zeit Paroli geboten und auch schon geschlagen hat, muss sich dieses Mal schon früh geschlagen geben. Das Lauf-Urgestein macht dafür eine private Party am Vorabend verantwortlich.

Und so wird Michael Raue (ebenfalls TSG Wittenberg) der erste und einzige ernsthafte Verfolger des Pretzschers. Das ist allerdings auch keine große Überraschung. Der Lutherstädter wird erst vor wenigen Tagen beim Straßenlauf über die gleiche Distanz in Pretzsch Landesmeister in seiner Altersklasse (die MZ berichtete). Charlotte Nicolae (Pretzsch/Triathlonfreunde) ist am Mittwoch die schnellste Frau bei den Kreismeisterschaften.

Der B-Lauf – Starter mit einer Prognosezeit über 45 Minuten – wird sehr spannend, fast dramatisch. Danach sieht es allerdings zunächst gar nicht aus. Steffen Sollner (RSV Lutherstadt Wittenberg) macht das Tempo im Feld der 31 Teilnehmer und erarbeitet sich sofort einen Vorsprung. Es sieht so aus, als könne der Radsportler für eine Kopie des A-Laufes sorgen. Allerdings kommt es ganz anders. Auf den letzten Metern erleben die Zuschauer fast noch Sprint. Das führende Duo hat Sichtkontakt. „Das habe ich gar nicht gemerkt“, gesteht der Sieger Otto Hennig später im Gespräch mit der MZ. Er startet in der Altersklasse 75 bis 80 Jahre und ist der zweitälteste Teilnehmer des Abends. Nur sein Teamkamerad Willi Kanitz hat noch ein paar Lebensjahre mehr Erfahrung aufzuweisen. Beide Männer kommen vom SV Klietzschen – bei dem Wettbewerb handelt es sich um eine offene Kreismeisterschaft – aus Sachsen.

Den beiden Männern ist Pretzsch schon länger bekannt. „Ich bin gern hier – besonders beim Heimatfestlauf“, lobt Hennig den Veranstalter und verrät sein Erfolgsgeheimnis. „Ich laufe meine Runden gleichmäßig. Der Unterschied beträgt maximal vier Sekunden“, erzählt der Sachse. Und so habe er sich auch vom Anfangstempo nicht wirklich beeindrucken lassen. „Und 10.000 Meter sind für mich kein großes Problem“, sagt der Mann, der vor wenigen Tagen einen Halbmarathon erfolgreich gelaufen ist. Im Ziel ist der Sachse knapp vor der schnellsten Frau. Das ist Sandra Petersohn (LC Dübener Heide, Radis).

Cheforganisator befördert

Übrigens hat die elektronische Zeitanzeige beim zweiten Lauf nach 10:20 min den Dienst eingestellt und sich in den Feierabend verabschiedet. Doch das erweist sich als kein Problem. „Wir stoppen sowieso mit der Hand“, sagt der Pretzscher Abteilungsleiter Torsten Hirsch. Und so haben die Organisatoren um den Leiter Gerd Bachmann – bereits seit 2019 für die Titelkämpfe verantwortlich – einen guten Job gemacht. Bachmann wird übrigens befördert. Er wird Chef für das Laufevent im Kreis. Bachmann ist der Nachfolger von Karl-Heinz Kotzur bei Karlis Härtetest am 7. September.

Darüber informiert Andreas Hotek, der Vorsitzende des Pretzscher Sportvereins und der Interessengemeinschaft Leichtathletik, am Rande der Kreismeisterschaften.