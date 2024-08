Der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz startet die Mission Aufstieg in die Regionalliga mit einem Heimspiel gegen Wolfen. Radis will in der neuen Saison schnelleren Handball spielen.

Wittenberg/MZ. - Im Handball geht es wieder los. „Gott sei dank“, sagt Marco Hüls. Der Oberliga-Trainer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz muss – so steht es zumindest auf der Facebookseite des Vereins – mit seiner Sieben die Mission Aufstieg in die Regionalliga erfüllen. „Das habe ich auch gelesen“, sagt Hüls und betont: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Allerdings gebe es „noch zwei, drei andere starke Teams“ in der Oberliga. Zum Auftakt geht es am Sonntag ab 17 Uhr in der Stadthalle gegen Aufsteiger Wolfen.

Seit einem Jahr nur Siege

Die Gäste haben im Vorjahr in der Verbandsliga alle Spiele gewonnen. Und es gab schon packende Begegnungen zwischen beiden Teams – eben echte Derby-Kracher. Allerdings ist das schon eine gefühlte Ewigkeit her. Und so sieht Hüls aktuell keinen Derby-Charakter. Widerlegen könnte die Auffassung nur noch die räumliche Nähe und eine Personalie: Der Ex-Piesteritzer Niklas Köckeritz hat bei der HSG Wolfen angeheuert. Zwei Jahre lang steht der wurfgewaltige Rückraumshooter in Diensten der Piesteritzer. „Ausgerechnet er und zwei, drei andere haben am vergangenen Samstag beim Turnier in Köthen nicht mitgespielt“, sagt Hüls. Beide Teams haben sich vor sieben Tagen genau beobachtet, gegeneinander gespielt haben sie aber nicht. Die Grün-Weißen werden Zweiter und Wolfen Siebter und damit Letzter. „Das Gefährliche ist, dass gegen uns jeder frei aufspielen kann. Aber wir sind gut vorbereitet, und wir sind Favorit“, so Hüls, der davon ausgeht, dass am Sonntag die Bestformation auflaufen kann. „Aber es gibt noch zwei, drei angeschlagene Spieler“, sagt er.

Auch beim Kontrahenten spricht das Trainergespanns Harry Renner/Stefan Gragert von einer guten Vorbereitung. „Die Jungs ziehen voll mit“, so Renner. „Sie haben schon viel geschwitzt und wurden ordentlich ,gequält’. Viel Kraft- und Ausdauertraining standen auf dem Programm. Robustheit werden wir in der Oberliga brauchen. Wir wissen schon, was auf uns zukommt und gehen mit einer gewissen Demut in die neue Saison.“ Ziel des Aufsteigers ist ein einstelliger Tabellenplatz. „Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben“, so Renner.

Mit Niklas Köckeritz (M.) spielt ein Ex-Piesteritzer bei der HSG Wolfen. Er trägt in der neuen Saison das Trikot mit der Nummer 23. FOTO: JUDITH PAASCH/HYPEZ MARKETING

Viel Optimismus in der Heide

TuS Radis startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Anwurf in Haldensleben ist am Samstag um 18.30 Uhr. Auch bei der Heidesieben herrscht nach einer guten Vorbereitung Optimismus. „Wir haben bei dem Turnier in Köthen unsere Gruppe gewonnen und die Partien gegen die Delitzscher Reserve zwei Mal siegreich gestaltet“, sagt der Radiser Kapitän Eugen Johannes und betont: „Wir spielen jetzt einen schnelleren Handball.“ Dafür hat ein Neuer gesorgt: Spielertrainer Marcel Werner aus Dessau. Der Coach wird in der Mitte spielen.

Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem Bad Blankenburg und Staßfurt.