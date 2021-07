Fass Freibier beendet Corona-Pause in Seegrehna und Jessen

Am Wochenende testet Seegrehna zu Hause und in Jessen.

Es darf wieder gekickt werden in Seegrehna.

Seegrehna - Nach zehnmonatiger Pause darf auch auf der Sportstätte „Gebrüder Grabsch“ in Seegrehna wieder Fußball gespielt werden. Am Freitag, 30. Juli, 18.45 Uhr findet ein weiteres Vorbereitungsspiel der Kreisoberliga-Mannschaft des SV Seegrehna 93 gegen den Landesklassenvertreter FC Victoria Wittenberg statt. Für die Fans, Zuschauer und Spieler gibt es nach der langen Pause Freibier, solange das Fass reicht. In den vergangenen Wochen haben die Seegrehnaer Kicker bereits Vorbereitungsspiele gegen Jeber-Bergfrieden, Rot-Weiß Kemberg und Graf Zeppelin Abtsdorf mit unterschiedlichem Erfolg absolviert.

Ein weiteres Testspiel der Seegrehnaer zur Findung der Stammformation findet am Sonntag, dem 1. August, gegen Allemannia Jessen um 13 Uhr in Jessen statt. (mz)